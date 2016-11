Wildkatze in der Innenstadt :  Ein Luchs macht Basel unsicher

Ein Luchs hat gestern auf dem Stadtgebiet in Basel für Aufsehen gesorgt. Eine erste Meldung, wonach das Tier im Gebiet Jakobsberg an der Kantonsgrenze gesichtet wurde, ging gestern gegen 9 Uhr bei der Kantonspolizei Basel-Stadt ein.

Im Verlauf des späteren Nachmittags riefen zwei weitere Personen bei der Einsatzzentrale der an, um die Sichtung der Wildkatze im Gundeli zu melden: am Tannenfluhweg und in Vorgärten der Delsbergerallee.

Am Abend gelang es der Freuerwehr, das Jungtier an der Delsbergerallee einzufangen. Sie brachte den Luchs in den Tierpark Lange Erlen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Es ist nicht bekannt, dass sich in Basel jemals zuvor ein Luchs in die Stadt verirrt hätte. (noo)