Wegen vereister Strasse :  Auto landet bei Langenbruck BL im Bachbett

Gestern Nachmittag kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Hauptstrasse von Langenbruck BL in Richtung Waldenburg BL.

Wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt, kam der schwarze Renault dann in einer Kurve wegen «überfrierender Nässe» in Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn und ein Strassenbord – und landete schliesslich in einem Bachbett.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug allerdings wurde massiv beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (bau)