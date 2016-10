Unfall in Reinach BL :  E-Bike-Fahrer (55) kracht in Auto

Bei der Verzweigung Austrasse/Angensteinerstrasse in Reinach BL sind gestern ein E-Bike und ein Familienauto ineinandergekracht. Wie die Kantonspolizei schreibt, kam es zur Kollision, als der Autofahrer (33) in Richtung Zentrum unterwegs war, und der Velofahrer (55) in die entgegengesetzte Richtung zu fahren beabsichtigte.



Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Velofahrer und zog sich leichte Verlet-

zungen zu. Die Sanität brachte ihn ins Spital.

Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft haben zur Klärung der genauen Unfallursache eine Untersuchung eingeleitet. (noo)