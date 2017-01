Ein Unbekannter liess sich am Freitagmorgen im Juweliergeschäft Seiler in Basel diverse Uhren zeigen. Plötzlich zog er eine Faustfeuerwaffe und bedrohte die Verkäuferin. Er raubte so Uhren im Wert von mehreren zehntausend Franken geraubt.

In der Folge flüchtete der Räuber zu Fuss in Richtung Lyss. Eine Fahndung verlief erfolglos. Verletzt wurde niemand. (nbb/SDA)