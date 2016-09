Titanwurz geht fremd :  Basel verliert seinen grössten Stinker!

Der lateinische Name der Titanwurz mutet schon seltsam an. Amorphophallus titanum, zu deutsch «unförmiger Riesenpenis». Sie gilt als die grösste und zugleich faulste Blume der Welt. Faul, im zweideutigen Sinne: Einerseits blüht sie unregelmässig. Im Schnitt alle paar Jahre, dann wenn die Knolle mehr als 20 Kilogramm schwer ist. Andererseits erinnert der faule Geruch der Blüte mehr an Gestank.

Obschon die Pflanze selten und in Indonesien beheimatet ist, besitzt der Botanischer Garten der Universität Basel einen solchen Riesenstinker. 2014 blühte er dort zum letzten Mal und lockte mit ihrer gigantische Blüte tausende Riechlustige nach Basel.

Pflanze zügelt wegen Umbau

Damit ist jetzt aber Schluss. Zumindest teilweise. Auf Grund von Umbauarbeiten in Basel wird die einzige blühfähige Titanwurz der Schweiz ans Papiliorama in Kerzers FR ausgeliehen. Da die Knolle derzeit ihre Ruhephase beendet, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Knolle rund 50 Kilogramm schwer sein wird.

Die Botaniker des Papiliorama gehen davon aus, dass die Titanwurz im Herbst in Kerzers blühen wird. Eine Attraktion, die Basel bestimmt vermissen wird!

«Selbstverständlich freuen wir uns darüber, dass die Blume dieses Jahr in Kerzers blühen wird», sagt Papiliorama-Direktor Caspar Bijleveld zu BLICK. Es sei eine Ehre, dass sie diie Penisblume beherbergen dürften.

Angst, dass die zu erwartenden Schaulustige während der Blühzeit die Logistik seines Tropenzoos überfordern könnten, hat er keine. «Wir werden dies schon irgendwie meistern», sagt Bijleveld. Der aufwändige Umzug wird am 21. September stattfinden und dauert den ganzen Tag. (pma)