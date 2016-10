In Basel wird Rollator-Rentnerin (90) ausgeraubt und verletzt

Ein Strassenräuber hat am frühen Sonntagabend in Basel einer 90-jährigen Frau die Handtasche entrissen und sie dabei erheblich verletzt. Das Opfer war mit einem Rollator unterwegs, als der Räuber von hinten mit dem Velo kam, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Die Rentnerin lief auf der Strasse Im Rappoltshof unweit der Claramatte mit ihrem kleinen Hund auf dem Trottoir, als der Räuber kurz nach halb sieben Uhr zuschlug. Die Handtasche hing am Rollator, weshalb die Frau zu Fall kam, als der Täter danach griff.

Sie hielt auch am Boden liegend ihre Tasche fest, worauf er ihr die Tasche gewaltsam entriss. Dabei wurde sie so verletzt, dass sie in der Folge ins Spital gebracht werden musste.

Nach dem Raub flüchtete der Täter zu Fuss in Richtung Claragraben. Zwei Passanten versuchten vergeblich, den etwa 25-jährigen und 180 Zentimeter grossen Mann aufzuhalten; andere schlugen Alarm. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht. Er wurde als südländischer Typ beschrieben. (SDA)