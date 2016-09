Für deutsche Studenten ist die Schweiz momentan zu teuer

Den deutschen Abiturienten wird ein Studium an der Basler Universität zu teuer. War vor wenigen Jahren noch ein starker Anstieg deutscher Studenten bemerkbar, sinkt die Zahl seit 2012 stetig.

Zwischen 1998 und 2011 hatte sich der Anteil der Hochschüler aus Deutschland in Basel beinahe verdreifacht, doch nun werden die Registrierungen immer seltener. Fürs Jahr 2016 wurde jetzt ein Tiefpunkt der Neueintritte aus dem Nachbarland gemessen. Innert drei Jahre sank die Zahl von 200 auf 150 ab.

Die Gründe: Einerseits der starke Schweizer Franken, der die Studienkosten deutlich erhöht. Andererseits sind in Deutschland vielerorts die Gebühren für ein Studium abgeschafft worden.

Spezialisierungen konstant

Der Schwund der Studenten aus dem Norden bezieht sich allerdings nur auf die Bachelor-Lehrgänge. Bei den Doktorierenden und Master-Studien sind die Zahlen stabil, berichtet die «Basler Zeitung». Beim Bachelor-Studium stehen die Abiturienten am Anfang ihrer Studienzeit und schauen aufs Geld. Bei der Spezialisierung leistet sie sich jedoch gerne einen Platz in Basel.

Schweizweiter Trend

Auch an der Uni Zürich ist ein ähnlicher Trend ersichtlich. Gemäss BLICK-Recherchen waren es im Jahr 2011 noch 2089 Studierende.

An der HSG in St. Gallen dasselbe Bild: Wenn man die Zahlen der letzten fünf Jahre berücksichtigt, scheint sich in Relation zur Gesamtzahl der Studierenden eine leichte Abnahme abzuzeichnen. Für die Hochschule St. Gallen ist klar, dass die höheren Gebühren für ausländische Studierende, ab Herbst 2014, sowie der starke Frankenkurs dafür verantwortlich sind. (fss)