Seit Montag vermisst :  Wer hat Jose Pineiro (42) gesehen?

Der Gesuchte ging am Montagmorgen in Pratteln BL aus dem Haus und begab sich wohl mit dem Zug in Richtung Basel. Um 7.35 Uhr telefonierte er noch mit einem Geschäftspartner. Seither fehlt von Jose Angel Pineiro Torres jede Spur.

Deshalb geht die Polizei Basel-Landschaft nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Pineiro ist 42 Jahre alt, 1.8 Meter gross, schlank und ein südländischer Typ. Er spricht Schweizerdeutsch, trägt ein weisses Hemd sowie schwarze Hosen und Jacke.

Hinweise werden unter der Nummer 061 553 35 35 entgegen genommen. (sas)