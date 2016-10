Keine Verletzten :  Überfall auf Basler Bäckerei

Laut der Kriminalpolizei Basel hat sich die Verkäuferin der Bäckerei zur Zeit des Überfalls zusammen mit ihrer kleinen Tochter im Geschäft aufgehalten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse sah die Frau einen Unbekannten. Kurze Zeit später kam er in das Geschäft, verschaffte sich Zugang hinter den Tresen und forderte die Frau auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen.

Dabei trug er eine Umhängetasche vor sich. Wie die Frau der Polizei sagt, hatte der Dieb eine Hand ständig so in der Tasche, als wenn er eine Waffe halten würde. Sie gab ihm den ganzen Inhalt der Kasse und der Täter flüchtete zu Fuss in Richtung Burgfelderstrasse. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Der Dieb soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter und 60 Kilogramm schwer sein. Er hat eine weisse Hautfarbe, braune Haare, blaue Augen und spricht Elsässerdialekt. Beim Überfall trug er eine schwarze Nike-Trainerhose, eine dunkle Jacke, dunkle Schuhe und ein Baseballcap. Die Polizei sucht Zeugen. (stj)