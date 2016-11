Stromausfall in mehreren Basler Gemeinden wegen Bauarbeiten

In der Region Basel ist heute Morgen in einigen Gemeinden für bis zu zwei Stunden der Strom ausgefallen. Auslöser waren laut dem Energieversorger EBM Bauarbeiten in Leymen (F), bei denen ein Kabel beschädigt wurde.

In der Folge kam es zu einem Erdschluss, bei dem drei weitere Leitungen beschädigt wurden, wie die EBM weiter mitteilte. Die Schutzeinrichtungen in den Unterwerken Therwil, Allschwil und Saint-Louis (F) lösten um 9.52 Uhr das Abschalten von mehreren Hochspannungskabeln aus.

Mehrere hundert Personen betroffen

Vom Stromunterbruch betroffen waren insgesamt mehrere hundert Kunden in den Baselbieter Gemeinden Allschwil, Bottmingen, Oberwil und Therwil, in Rodersdorf SO sowie in den elsässischen Gemeinden Liebenswiller und Leymen. Durch Umschalten konnten bis 11.23 Uhr alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden. (SDA/vac)