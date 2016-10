Grosseinsatz in Basel :  Sturmgewehr-Student kommt straffrei davon

Ende August gab es in Basel grosse Panik: An der Universität löste ein 24-Jähriger einen Polizei-Grosseinsatz aus. Mehrere Besorgte meldeten ihn bei den Ordnungshütern, weil er mit dem Sturmgewehr im Kollegiengebäude der Universität am Petersplatz herummarschierte. Prompt riegelte die Polizei weite Teile des Unigebäudes ab (BLICK berichtete).

Die Sachlage klärte sich jedoch rasch. Beim jungen Mann handelte es sich um einen Soldaten, der sein Obligatorisches schiessen wollte. Und er handelte vorbildlich: Die Waffe war ungeladen, der Verschluss des Gewehrs, der das Schiessen erst möglich machte, hatte der Obwaldner seperat dabei.

Wie die «Ostschweiz am Sonntag» schreibt, wurde der Fall nun abgeschlossen. Abklärungen des Obwaldner Kreiskommandos ergaben, dass der Dienstpflichtige nichts falsch gemacht hat. «Der Mann hat sich militärstrafrechtlich nichts zuschulden kommen lassen», erklärt Heiri Wallimann, Dienststellenleiter Militär des Kantons Obwalden gegenüber der Sonntagszeitung..

«Disziplinarische Folgen hat der Vorfall für den Mann damit nicht.» Auch bei der Polizei in Basel ist das Dossier nicht mehr in Bearbeitung. (pma)