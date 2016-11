Bisher nur Fehlalarme :  Fussball-Fans missbrauchen Basler Baby-Klappe

Seit einem Jahr gibt es in Basel eine Babyklappe. Bis jetzt wurde aber noch nie ein Säugling abgegeben. Dafür scheinen die Fans des FC Basel ihre Freude daran zu haben – denn in der Klappe, die sich in der Nähe des

St. Jakob-Park befindet, landen immer wieder andere Dinge.

Matthias Walser vom Bethesda-Spital erzählt Radio Energy: «Leute, die das Gefühl hatten, sie müssen auf dem Heimweg noch etwas deponieren, haben schon den einen oder anderen Alarm ausgelöst. Aber damit müssen wir leben.»

Man sei auf einen Ernstfall vorbereitet. Sobald das Fenster aufgeht, geht ein erster Alarm los. Wenn eine Lichtschranke durchschritten wird, gibt es einen zweiten Alarm. Daraufhin eilen Verantwortliche im Spital zur Klappe, um reagieren zu können. Wird also wirklich ein Baby abgegeben, ist es in guten Händen. (rey)