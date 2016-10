Bahnverkehr Bahnstrecke Olten SO - Luzern bei Sursee unterbrochen

OLTEN - SO - Die Bahnstrecke zwischen Olten SO und Luzern ist seit dem späten Mittwochabend unterbrochen. Reisende mussten lange Umwege in Kauf nehmen, wie die Bahnverkehrsinformation meldete. Wie lange die Störung dauern sollte, war zunächst nicht bekannt.