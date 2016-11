Bahnübergang ohne Schranken Mann (90) mit E-Bike von Güterzug erfasst und getötet

LÜSCHERZ BE - In Lüscherz BE starb heute Morgen ein Mann beim Überqueren eines Bahnübergangs. Das Warnsignal und die Schnellbremsung des Güterzugs konnten ihn nicht mehr retten.