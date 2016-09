Bahn Ständerat bewilligt 13,2 Milliarden Franken für Bahninfrastruktur

Gut 13,2 Milliarden Franken sollen von 2017 bis 2020 in die Bahninfrastruktur fliessen - fast 2,4 Milliarden Franken mehr als in der laufenden Periode. Das hat der Ständerat am Montag beschlossen.