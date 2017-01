Autofahrer aufgepasst! Glätte, Schnee und Eis auf Schweizer Strassen

In der Nacht zum Dienstag erreicht eine Störungszone von Frankreich her den Jura. Diese bringt auf ihrem Weg über die Schweiz Schnee bis in tiefe Lagen. Entsprechend dürfte auch die Verkehrssituation heikler werden.