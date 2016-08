Autobrand Lieferwagen wird in Nuglar-St. Pantaleon Raub der Flammen

NUGLAR-ST. PANTALEON SO - Ein Lieferwagen ist in Nuglar-St. Pantaleon vollständig ausgebrannt. Der Lenker war am Samstagnachmittag in Richtung Gempen unterwegs, als er plötzlich Rauchgeruch wahrnahm und das Fahrzeug an Leistung verlor.