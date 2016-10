Aus Griechenland :  Schweiz übernimmt 30 Flüchtlinge

Die Schweiz hat der Europäischen Union (EU) zugesichert, in einem ersten Schritt 30 Asylsuchende aus Griechenland zu übernehmen. Das sagt Céline Kohlprath, Sprecherin des Staatssekretariats für Migration, der «NZZ am Sonntag«. Die Übernahme erfolge in den nächsten Wochen und im Rahmen des sogenannten Relocation-Programms der EU. Mit diesem will die Union Staaten an ihrer Aussengrenze von Aufgaben im Asylbereich entlasten. Die Schweiz beteiligt sich freiwillig am Programm.

Bei den 30 Asylsuchenden handle es sich hauptsächlich um syrische Staatsangehörige, die aus ihrer Heimat geflohen und in Griechenland gestrandet seien, schreibt die «NZZ am Sonntag». In den dortigen Zentren, den sogenannten Hotspots, sind sie registriert und einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden. In der Schweiz müssen sie das ordentliche Asylverfahren durchlaufen. Allerdings haben sie gute Aussichten, hier ein Bleiberecht zu erhalten. Zurzeit liegt die Schutzquote für syrische Asylsuchende bei knapp 80 Prozent. Etwa die Hälfte der Gesuchsteller werden als Flüchtlinge anerkannt, die anderen vorläufig aufgenommen.