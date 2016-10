Augenzeuge erlebte den Horror-Crash im Fäsenstaubtunnel :  «Plötzlich überschlug sich ein Auto vor mir»

Die Bilder von der Unfallstelle im Schaffhauser Fäsenstaubtunnel lassen einem die Haare zu Berge stehen: Zwei Personenwagen haben sich aufeinander getürmt. Ein Lastwagen und ein polnischer Reisecar haben sich direkt dahinter ineinander verkeilt. Eine Person verlor das Leben bei der Massenkarambolage im Tunnel, elf Personen wurden verletzt. Cindy Beer von der Schaffhauser Polizei: «Ich kann nur sagen, dass es sowohl Leichtverletzte als auch Schwerverletzte gibt.»

Fest steht nur: Die tödlich verletzte Person sass im Polen-Car. Ob es sich um dabei einen polnischen Staatsbürger handelt, kann die Polizei momentan nicht sagen.

Leserreporter erlebte den Crash hautnah

BLICK-Leserreporter N.D.* (57) fuhr etwa vier Autos hinter dem Reisecar, als es unvermittelt laut knallte. «Es ging alles so schnell, plötzlich überschlug sich ein Auto vor mir. Ich konnte gerade noch bremsen», sagt der 57-jährige Schaffhauser. Wie es zum Unfall kam, kann auch der Augenzeuge nicht beantworten: «Ich sah nur, wie der Lastwagen in den blauen Personenwagen fuhr. Als nächstes hat sich das silberne Auto überschlagen.»

N.D. bringt sein Auto zum Stillstand und steigt aus. «Man hörte Menschen laut schreien. Jemand rief nach einem Arzt.» Als nächstes sah der BLICK-Leserreporter Rauch. «Das hätte ganz übel enden können», so der Mann, der gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit war. Und weiter: «Dann kam auch schon jemand mit einem Feuerlöscher angelaufen.»

Dass die Insassen der aufgetürmten Personenwagen überlebten, grenzt für N.D. an ein Wunder: «Die Wucht des Aufpralls war gigantisch.» Laut Polizeiangaben waren insgesamt 30 Personen in den Unfall involviert.

A4 noch immer gesperrt

Laut Polizeisprecherin Beer wird die Unfallstelle momentan noch geräumt. Trotzdem bleibt die A4 bis auf weiteres in beide Richtungen gesperrt: «Ich kann noch nicht sagen, wann wir den Verkehr wieder freigeben.»

Die Polizei hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet: 052 632 83 90. (sac)

*Name der Redaktion bekannt