Aufwändige Bergung Auf Dienstfahrt in Holzbeige geprallt

UETTLIGEN - BE - Ein Postauto ist am frühen Donnerstagmorgen im bernischen Uettligen vom Kurs abgekommen und gegen aufgeschichtete Holzstämme geprallt. Passagiere waren keine an Bord. Die Postautofahrerin wurde leicht verletzt.