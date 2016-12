Aufgaben am PC gelöst :  Zweifel an den Resultaten der Pisa-Studie

Letzten Dienstag wurden die neusten Resultate der Pisa-Studie publiziert. Wie die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf «gutunterrichtete Quellen» berichtet, gibt es in den Auswertungen, die die Schweiz betreffen, unerklärliche Verschiebungen gegenüber der letzten Studie.

Laut der Zeitung werden die Bildungsverantwortlichen die Begründung dafür nicht bei den Schülern, sondern im Testverfahren suchen. Erstmals nämlich mussten die 15-jährigen Schüler die Aufgaben am Computer lösen und nicht auf Papier. «Ich verstehe, dass eine gewisse Skepsis darüber aufkommt, ob die aktuellen Pisa-Resultate mit früheren vergleichbar sind», sagt Urs Moser, Leiter des Instituts für Bildungsevaluation an der Universität Zürich in der «NZZ am Sonntag». Er hat sowohl die Resultate als auch die Methodik der Pisa-Studien unter die Lupe genommen.

Laut Moser könne sich vor allem bei den Lesekompetenzen die Umstellung von Papier auf Computer zeigen. So seien erfahrungsgemäss die Mädchen stärker beim Lesen ab Papier, während Knaben leichte Vorteile am Computer hätten. Moser will aber nicht vorab sagen, ob dies bei Pisa so herausgekommen ist. Nur so viel: «Die Umstellung auf Computer hatte einen Effekt.» (stj)