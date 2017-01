Auf Druck von Aktivisten :  Schweizer Firmen boykottieren Trump-Portal

Breitbart galt als Donald Trumps mediale Speerspitze im US-Wahlkampf. In unzähligen Berichten warb das konservative Online-Portal für den Republikaner. Die Plattform hetzt zudem gegen Minderheiten und nimmt es mit der Wahrheit nicht immer so genau. Mittlerweile ernannte Trump den Breitbard-Ex-Chefredaktor Steve Bannon zu seinem Chefstrategen.

Aktivisten wollen Breitbart den Geldhahn zudrehen, indem sie Werbegelder stoppen. Dazu machen sie Unternehmen darauf aufmerksam, dass diese auf dem Hass-Portal werben. Da das Google-Ads-Netzwerk Werbung automatisch im ganzen Netz ausliefert, haben Firmen oft gar keinen Überblick.

Mehr als 600 Unternehmen haben bereits versprochen, nicht mehr auf Breitbart zu werben. Fast jedes zehnte davon stammt aus der Schweiz. Darunter Coop, Migros, Post, SBB und UBS. Es sind so viele wie aus keinem Land ausserhalb der USA.

Das ist kein Zufall, denn der europäische Widerstand gegen Breitbart wird von der Schweiz aus koordiniert. Der Schweizer U. G.* hat den Twitter-Account «Sleeping Giants Europe» eröffnet, den er mit Hilfe von mehreren anderen Personen betreibt. Sie führen seit letzten Dezember eine gleichnamige Kampagne aus den USA in Europa fort. «Wir wollen sensibilisieren», sagt der Online-Aktivist zu BLICK. «Viele Unternehmen wissen nicht, dass sie auf Breitbart werben. Die meisten sind überrascht, wenn man sie darauf aufmerksam macht.»

Breitbart kommt nach Europa

Das Vorgehen ist einfach, mitmachen können alle: Man geht auf Breitbart und macht einen Screenshot der Werbeanzeigen. Dann schreibt man das betreffende Unternehmen öffentlich, meist auf der Kurznachrichtenplattform Twitter an. Firmen haben die Möglichkeit, Breitbart auf eine sogenannte Blacklist zu setzen, so dass ihre Anzeigen dort nicht mehr erscheinen. Wer zusagt, kommt auf eine öffentlich einsehbare Liste von «Sleeping Giants».

U. G. hat einen bestimmten Grund, warum er die Kampagne über den Atlantik geholt hat. «Breitbart will nach Europa expandieren», sagt er. «Dafür scheinen sie Länder mit starken rechtsextremen Kräften ins Auge zu fassen. Möglicherweise will das Portal den Wahlkampf in Deutschland und Frankreich anheizen.» Tatsächlich sollen in den beiden Ländern bereits Verhandlungen für eine Lancierung stattfinden. «Wenn wir etwas dazu beitragen können, dass sich Breitbart nicht wie eine Krake über Europa ausbreitet, freut uns das», sagt der Aktivist.

In der Schweiz haben seinen Angaben zufolge rund 20 Personen mitgemacht und Firmen angeschrieben. Mittlerweile gebe es europaweit zahlreiche Aktivisten.

«Sonst rufen Neonazis zur Hetzjagd auf»

Wie ihre Vorbilder in den USA, mit denen sie in «losem Kontakt» stehen, operieren auch die europäischen Koordinatoren anonym – um ihr Anliegen in den Vordergrund zu stellen, wie sie sagen. U. G. verweist auf den Fall eines deutschen Werbers, der unter dem Namen «Kein Geld für Rechts» vor Weihnachten eine ähnliche Aktion gestartet hat. «Rechtskonservative Publizisten nutzten sie zum Ego-Marketing und Neonazis zur Hetzjagd auf ebendiese Person. Die Sache ging dabei völlig unter. Das möchten wir vermeiden.»

Im letzten November begann die Kampagne «Sleeping Giants» in den USA. «Wir probieren, rassistische Websites zu stoppen, indem wir ihre Werbeeinnahmen stoppen», sagt der Gründer zur «New York Times». Man konzentriere sich momentan auf Breitbart, weil es mit monatlich 85 Millionen Lesern der «grösste Fisch» sei. Später wolle man die Aktivitäten auf weitere Portale ausweiten.

Der Schweizer U. G. betont, dass es ihm nicht darum gehe, die Plattform mundtot zu machen: «Breitbart soll seinen unterirdischen Journalismus verbreiten dürfen. Es geht uns nicht um Boykott. Nur sollten Firmen und deren Kunden ihnen nicht auch noch den Lautsprecher finanzieren.»

* Name geändert