Archäologie Berner Archäologen untersuchen ganzes Bronzezeit-Dorf

BERN - BE - Archäologen bietet sich derzeit die seltene Chance, am Fuss des Berner Hausbergs Gurten ein 3500 Jahre altes Dorf in seiner ganzen Ausdehnung zu untersuchen. Davon erhoffen sie sich Hinweise auf Siedlungsstruktur und Gesellschaft.