Anders als bei Menschen :  Kokain macht Fische lahm

Kokain sammelt sich bei Fischen – genauer gesagt Zebrafischen – in den Augen an. Und nicht wie bei uns Menschen oder auch anderen Säugetieren im Hirn. Zudem wirkt die Droge bei den Fischen nicht stimulierend und führt nicht zu Hyperaktivität, sondern lähmt sie.

Dies sind die Erkenntnisse einer neuen Studie der Universität Zürich und der Eawag, einer Forschungsanstalt der ETH mit Sitz in Dübendorf ZH.

Fische überleben grössere Mengen Kokain

Das Ansammeln der Droge in der Augen der Zebrafische sei überraschend, bewerten die Umwelttoxikologin Kristin Schirmer und ihr Team die Ergebnisse.

Weil sich das Kokain bei den Fischen nicht im Hirn ablagert, sei auch der Abbau der Droge verlangsamt. Nach acht Stunden in sauberem Wasser fanden die Forscher in den Fischen noch 50 Prozent des Kokains und nach 48 Stunden noch immer 30 Prozent. Ausserdem scheinen Fische auch grössere Mengen der Droge überleben zu können. «Bei Mäusen führen in der Regel schon 100mal, beim Menschen 1000mal geringere Konzentrationen zum Tod», steht in der Studie.

Verschiedene Beurteilungen an Land oder im Wasser

Junge Zebrafische werden oft bei Toxikologie-Tests eingesetzt, beispielsweise um eben die Wirkung von Drogen auf das Verhalten zu untersuchen. Damit können Versuche mit Säugetieren vermieden werden.

Die Befunde zeigen aber auch, dass Schadstoffe – insbesondere Substanzen, die die menschliche Psyche beeinflussen – im Wasser ganz anders beurteilt werden müssen als zum Beispiel bei Tests von pharmazeutischen Wirkstoffen an Mäusen. (stj)