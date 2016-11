An der «Compact»-Konferenz mit Pegida-Gründer Oskar Freysinger redet bei Rechtspopulisten

Der Walliser SVP-Staatsrat Oskar Freysinger tritt am Samstag in Berlin an einer Veranstaltung des rechtspopulistischen Magazins «Compact» auf. Er ist dort Gastredner zum Thema Meinungsfreiheit.