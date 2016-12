Am Zürcher Weihnachtsmarkt gingen die Lichter aus :  «Wir lassen uns die Weihnachtsstimmung nicht verderben»

Für einen Monat wird der Weihnachtsmarkt zum geliebten Treffpunkt der Stadt: Dort will man den würzigen Duft von Glühwein einatmen, eintauchen in eine heimelige Wunderwelt, den Alltag für ein paar gemütliche Augenblicke vergessen.

Doch am Montagabend riss ein LKW auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ein Dutzend Menschen in den Tod. Mitten in der heiligsten Zeit schlug der Terror zu an einem symbolisch überladenen Ort. Wie soll man an einem Weihnachtsmarkt noch besinnlich sein angesichts von so viel Besinnungslosigkeit?

Vielleicht, indem man jetzt erst recht zusammenkommt, so wie gestern im «Wienachtsdorf» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Der Markt schien voller als sonst, die Menschen schoben sich dicht aneinander vorbei, standen lange Schlangen vor den Essensständen. Die Gesichter wirkten glücklich.

Um 20 Uhr verstummte das Gelächter und die Gespräche, Menschen zündeten Kerzen an, blieben reglos stehen. Die Beleuchtung des Weihnachtsbaums und des Opernhauses wurden in Gedenken an Berlin und «all den schlimmen Sachen, die dieses Jahr passiert sind», für zwei Minuten ausgeschaltet.

Die Besucher wollen sich die Weihnachtsstimmung nicht verderben lassen: «Es ist doch keine Lösung, sich jetzt zu Hause zu verkriechen», sagte Besucherin Daniela Fangi (31).

Patrouillen und Geschenke einkaufen, das passt nicht zusammen

Schnell wurden nach der Tragödie am Montag wieder Rufe laut nach noch mehr Sicherheit, noch besser ausgerüsteten Polizisten, noch mehr Überwachung. Gestern Nachmittag schützte Basel seine Weihnachtsmärkte bereits mit Betonelementen. Doch will man wirklich Soldaten mit Maschinengewehren im Anschlag, die uns beim Glühwein-Trinken bewachen? Soll man die Freiheit opfern, sich der Öffentlichkeit auszusetzen? «Wäre der Weihnachtsmarkt umzäunt, würde ich nicht mehr hingehen», sagte Simone Mäder (57), eine andere Marktbesucherin.

Wie schnell sich der Versuch, den Schein der Sicherheit zu wahren, in eine bizarre Szenerie verwandelt, zeigt dieses Jahr Strassburg im Elsass. Die «Weihnachtshauptstadt» besuchen jeden Advent zwei Millionen Menschen. Hier verhinderte die Polizei im November einen Terroranschlag. Und hier befindet sich daher der am besten gesicherte Weihnachtsmarkt der Welt. Das historische Zentrum riegelt die Polizei an 15 Checkpoints ab. Autos dürfen keine hinein. Jeder Fussgänger, der auf den Markt will, wird durchsucht.

In den kitschig dekorierten Gassen patrouillieren 160 Soldaten mit Maschinengewehren. Doch anstatt dass man sich sicher fühlt, wird einem mulmig, wenn man die Waffen erblickt. Bewaffnete Patrouillen und Geschenke einkaufen, das passt kaum zusammen. Dass etwas nicht stimmt, dass eine diffuse Gefahr droht, daran wird man ständig erinnert.

Ein Heissgetränk trinken wird zum Protest

Das Perfide am aktuellen Terror ist, dass er jederzeit, in jeder Form, an jedem Ort zuschlagen kann. Doch jeden öffentlichen Ort dagegen zu schützen, ist nahezu unmöglich. «Wir können Weihnachtsmärkte nicht zu Burgen ausbauen», sagte gestern der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt. Ein Restrisiko werde immer bleiben.

Terroristen wollen Angst und Schrecken verbreiten. Ihnen muss man daher mit Besonnenheit, Empathie und noch mehr Zusammenhalt entgegentreten. Warum nicht auf einem Weihnachtsmarkt? Rufen Sie Ihre Freunde an, treffen Sie sich auf einen Kafi Lutz oder Glühwein. Auf dem Christkindlimarkt gemeinsam Heissgetränke zu trinken, wird in diesen Zeiten zum Protest.