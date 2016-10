Altersmedizin Genf: Erste Notfallstation für über 75-Jährige eröffnet

Alter Erster Notfall für 75-jährige und ältere Patienten in Genf eröffnet

In Genf ist am Dienstag eine medizinische Notfallabteilung eingeweiht worden, die sich nur 75-jährigen und älteren Patienten annimmt. Mit der in der Schweiz einzigartigen Notfallstation bereitet sich Genf auch auf die Alterung der Gesellschaft vor.