Allerheiligen teilt die Schweiz in zwei Lager :  919 Gemeinden hatten frei, in 1372 wurde geschuftet

Heute ist der Tag, um aller Heiligen, Märtyrer und Verstorbenen zu gedenken. Davon haben natürlich besonders die katholischen Innerschweizer Kantone profitiert. Auch in den Kantonen St.Gallen und Wallis gilt Allerheiligen als gesetzlicher Feiertag – die Menschen konnten dort die strahlende Sonne geniessen.

In der Schweiz gibt es 2294 Gemeinden. In 922 von ihnen hatten die Arbeitnehmenden heute frei. Das ist ein Anteil von 40 Prozent. Die grossen Kantone wie Zürich, Bern und Basel schauten heute neidisch auf die Feiertagsregelung der anderen und fragten sich:

Wieso wir nicht?

Der einzig national geregelte Feiertag ist der 1. August. Ansonsten sind die Kantone selbst für die Bestimmung der gesetzlichen Feiertage verantwortlich. Bei Allerheiligen gelten in den meisten Fällen die konfessionellen Grenzen. Ausser zum Beispiel in Basel-Stadt: Hier verzichten die Katholiken auf den Freitag zugunsten der Fasnacht.

Besucherzahlen gehen durch die Decke

Doch wo Schatten ist, gibt es auch Sonne. Wegen des Feiertags und des guten Wetters boomt der Tages-Tourismus. Im Zoo Zürich ist man sichtlich erfreut über die hohen Besucherzahlen. Denn anstatt ihren Toten zu gedenken, zogen es viele Katholiken vor, die exotischen Tiere am Züriberg zu beobachten. «Aktuell sieht es so aus, dass rund 5000 Eintritte verrechnet werden. Solche Tage gibt es im Jahr nur rund 20 Mal», meint Direktor Alex Rübel am Nachmittag.

«Besonders Innerschweizer und Deutsche waren bei diesem fantastischen Wetter anwesend.»

Aber auch die heute vernachlässigten Kantone dürfen sich freuen. Im nächsten Jahr liegen viele Feiertage so, dass es sich lohnt, Brückentage einzugeben. Besonders Weihnachten 2017 sorgt für festlich und freie Stimmung.