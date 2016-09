Alkoholverwaltung konfisziert Feuerzeuge :  Zippo-Zoff im Tabakladen

Damit hatte Pablo Rupp nicht gerechnet: Er arbeitet im Tabakladen seines Sohnes in Wil SG und bekam am Montag unangekündigten Besuch von der Alkoholverwaltung. Zwei Beamte wollten den Shop inspizieren, eine Polizistin im Schlepptau.

Ein T-Shirt mit «Jack Daniels»-Aufdruck im Schaufenster habe ihre Aufmerksamkeit erregt, sagte einer der Beamten zu Rupp.

Am Ende beschlagnahmten die Inspekteure das Kleidungsstück zusammen mit sieben weiteren T-Shirts und 19 Zippo-Feuerzeugen, die ebenfalls mit Schriftzügen von Spirituosen bedruckt waren. Der Grund: unerlaubte Alkoholwerbung. Gegen Rupps Sohn Marco, Inhaber von «Smoke Town», wurde Strafanzeige erstattet.

Regeln im Alkoholgesetz

«Ich finde diese Aktion ziemlich peinlich und lachhaft», sagt Pablo Rupp, der sich mit seiner Geschichte an BLICK wandte. Er habe nie Probleme mit der Alkoholverwaltung gehabt. Und schliesslich gebe es solche Feuerzeuge und T-Shirts auch in anderen Shops in der Schweiz zu kaufen.

Nur: Die Beamten haben das Gesetz auf ihrer Seite. Artikel 42b des Alkoholgesetzes besagt: Werbung für gebrannte Wasser darf sich nicht auf Gegenständen befinden, die mit dem Alkohol selbst nichts zu tun haben. «Darunter fallen auch Feuerzeuge und T-Shirts», sagt Christian Calamo, Chef des Rechtsdienstes der Alkoholverwaltung, zu BLICK.

Strafe kann, aber muss nicht

Wer dagegen verstösst, müsse mit einer Bussgeldzahlung in Höhe von 200 bis 300 Franken rechnen - im schlimmsten Fall. Calamo: «Eine Strafe ist vorgesehen, aber nicht zwingend.» Sollte sich der Ladenbesitzer einsichtig zeigen, könne die Staatsanwaltschaft auch unter Auflagen auf eine Strafe verzichten.

Über das Vorgehen der Beamten vor Ort allerdings lasse sich streiten. «Unter Umständen reicht in solchen Fällen auch die Aufforderung, die Feuerzeuge an den Hersteller zurückzugeben», so Calamo. Aber das liege im Ermessen der Inspekteure.

Rupp hält die Aktion für unverhältnismässig - vor allem, weil die Beamten in Begleitung der Polizei bei ihm auftauchten. Er sei behandelt worden wie ein «Schwerverbrecher», klagt er. Dabei sei es um eine Lappalie gegangen.