Absurder Prozess um Ex-«Tagesschau»-Mann Stefan Tabacznik :  Rächte sich Ex-Swisscoy-Kollege wegen Ueli-Maurer-Schelte?

Ein Fernsehstar und seine Militärvergangenheit: Gestern stand der ehemalige Swisscoy-Offizier J. F.* (61) vor dem Bezirksgericht Zürich, weil er den früheren «Tagesschau»-Moderator Stefan Tabacznik (68) in einem ­E-Mail schlimmster Kriegsverbrechen beschuldigt haben soll.

Streitpunkt ist der 16. September 2013. An diesem Tag hatte der Ex-«Tagesschau»-Mann im BLICK massive Vorwürfe gegen Bundesrat Ueli Maurer erhoben. Dieser habe bei einem Swisscoy-Truppenbesuch im Kosovo einem Kameramann «Schaf­seckel, brich dir s Gnick!» an den Kopf geworfen.

Am Vormittag, an dem dieser BLICK erschien, erhielt Tabacznik ein anonymes Mail mit wirrem Inhalt: «In SEHR heikler Situation habe ich DIR im Kosovo Dein Leben gerettet (Russenmafia Botschaft Pristina, DU erinnerst dich). Dürfen wir ehemaligen Kämpfer der Swisscoy DICH in aller Freundschaft sehr höflich ersuchen, DICH wegen Deinem desolaten Einsatz als Regimegetreuer vollständig ruhig zu halten.»

Im Mail werden «Extremtaten» angedeutet, wie Drogen-, Blut- und Waffenhandel – gar Beihilfe zu Kinderhandel. Tabacznik, der wie J. F. im Jahr 2000 für die Schweizer Truppen im Kosovo Dienst geleistet hatte, informierte sofort das VBS. Der Fall wurde später an die Zürcher Staatsanwaltschaft abgetreten. Gemäss Anklage ging das Mail tatsächlich von der IP-Adresse des Geschäftscomputers von J. F. ab. War ihm Tabaczniks Aussage über Ueli Maurer in den falschen Hals geraten?

«Ich bin nicht der Absender des Mails», behauptete J. F. gestern vor der Richterin. Nur: Während der Untersuchung hatte er dies nicht ausgeschlossen. J.F. wehrte sich mit einer bizarren Theorie: «Tabacznik hat sich das Mail wohl selber geschrieben, um damit zwischen 6000 und 10'000 Franken herauszuholen.» Er wisse, dass der TV-Mann unter einer Persönlichkeitsstörung leide. Zudem sei er mit alt Bundesrat Adolf Ogi (74) in einer Geheimarmee.

Die Staatsanwältin verlangte wegen Nötigung eine bedingte Geldstrafe von 9000 Franken und 500 Franken Busse. Die ­unwahren Äusserungen hätten Tabacznik in Todesangst versetzt. Schliesslich habe er im Kosovo mit allen Konfliktparteien zu tun gehabt.

Dann noch eine Wende: Der Prozess ist geplatzt! Das Ober­gericht muss entscheiden, ob die Staatsanwältin zugunsten Tabaczniks befangen war. Dies behauptet der Verteidiger von J. F. Es seien zudem keine Beweise gesichert worden: Nicht einmal der PC, von dem das Mail gesendet worden sein soll.