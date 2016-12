Ab auf die Piste! :  Hier gibts weisse Weihnachten

Raus aus der Nebelsuppe, rein ins Skivergnügen. Während man im Flachland von Schnee weiterhin nur träumen kann, zeigt sich der Winter in den Bergen von seiner schönsten Seite. Ski-Gebiete aus Graubünden, Wallis, Innerschweiz und Berner Oberland spannen zusammen und sagen: wirhabenschnee.ch. Wer also von weissen Weihnachten träumt, muss in die Berge.

Die Pistenverhältnisse sind gut, die Wetterprognosen für die nächsten Tage versprechen Sonne satt. Perfekt fürs Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Langlaufen oder Schlitteln - etwas Sport nach der Weihnachts-Schlemmerei tut ohnehin gut. Umso mehr, wenn man sich nach den trüben Tagen der vergangenen Wochen bei blauem Himmel und in weisser Winterlandschaft bewegen kann.

Und wem noch das passende Geschenk fehlt: Wieso nicht die Festtage in den Bergen verbringen?

Auf wirhabenschnee.ch finden Sie alles, was das Skifahrerherz begehrt - inklusive Live-Bildern aus Ihrer Lieblings-Region und einem aktuellen Wintersportbericht.

Frohe (weisse) Weihnachten!