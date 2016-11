Entschädigung bei Verspätung – ausser für GA-Besitzer :  Ab einer Stunde sollen SBB & Co. blechen

Der Bundesrat will die Passagierrechte im öffentlichen Verkehr stärken und an die Regelungen in Europa annähern. Das sind die wichtigsten Neuerungen.

Rückerstattung: Ist eine Reise wegen Verspätungen oder Totalausfall für den Kunden nicht mehr möglich hat er künftig folgende Möglichkeiten: Vollständige Erstattung des Fahrpreises vor der Reise. Ohne Nachzahlung zum Ausgangpunkt der Reise zurückkehren und Rückerstattung des vollen Fahrpreises. Oder Verzicht auf Weiterreise und Teilrückerstattung.

Entschädigung: Bei Verspätungen von über einer Stunde hat der Kunde Anrecht auf Entschädigung: Diese beträgt bei Verspätungen von über einer Stunde mindestens 25 Prozent und bei Verspätungen von über zwei Stunden mindestens 50 Prozent des Fahrpreises.

Nur für Einzelbillette: Entschädigungen und Rückerstattungen werden laut der Medienmitteilung des Bundesrates nur für Einzelbillette ausgerichtet, nicht aber für Abonnemente wie das GA oder Verbundabos. Bei diesen lasse sich nicht berechnen, wie hoch der effektiv bezahlte Betrag für eine bestimmte Fahrt sei. Bei Inhabern von Einzelbilletts werden Entschädigungen zur Minimierung des administrativen Aufwands erst ab einem gewissen Mindestbetrag entrichtet. Diesen werde der Bundesrat in der Verordnung festlegen.

Mehr Platz für Velos: Die Regierung plant zudem weitere Verbesserungen. In Zukunft müssten die Unternehmen im Falle von Verspätungen und Ausfällen zwingend über die Passagierrechte informieren. Sämtliche Transportunternehmen müssten künftig auch über eine Beschwerdestelle verfügen. Und auch die Mitnahme von Velos in Zügen und Bussen soll erleichtert werden. Der Bundesrat will die Transportunternehmen verpflichten, «geeignete Voraussetzungen für den Transport von Fahrrädern in ihren Fahrzeugen zu schaffen».

