A13 in beide Richtungen gesperrt :  Grosser Waldbrand im Misox GR

In bewaldetem Gebiet zwischen Mesocco und Soazza ist am Dienstag um 18 Uhr ein grossflächiger Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehren Alta und Bassa Mesolcina sowie weitere Rettungskräfte sind vor Ort.

Am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Waldbrand zwischen Mesocco und Soazza. Die Brandfläche beträgt momentan rund 200 Meter in der Breite und 600 Meter in der Höhe. Die Autostrasse A13 sowie die Hauptstrasse H13 mussten zeitlich gestaffelt gesperrt werden. Seit 19.30 Uhr sind beide Strassen wegen Steinschlaggefahr komplett gesperrt.

Der Waldbrand hat nach ersten Erkenntnissen keine Verletzen gefordert. Doch die Löscharbeiten gestalten sich schwierig: Wegen des Windes und weil im Dunkeln kein Helikopter eingesetzt werden kann.

Ausserdem besteht die Gefahr, dass sich das Feuer wegen des Windes weiter ausbreiten könnte. Die Brandursache ist unklar. (SDA/kra)