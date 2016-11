3 Asylbewerber aus Sri Lanka helfen beim Pistenbau in Saas-Fee VS :  Ihre Hoffnung liegt im Schnee

Am Abend essen sie zusammen Raclette, am Tag arbeiten sie für die Bergbahn in Saas-Fee VS. Die drei Flüchtlinge aus Sri Lanka, Harrish Thanabalasingam (25), Vishnu Jayaraman (36) und Robin Mariyanayagam (28), fanden ihr Glück in den Walliser Alpen. Zumindest vorübergehend. Noch i st unklar, ob sie in der Schweiz bleiben dürfen.

Ihren Asylantrag stellten sie vor knapp einem Jahr. Seit fünf Monaten sind die jungen Männer in Saas-Fee. Sie leben zusammen in einem leeren Personalhaus. Anfangs fielen die Exoten im Dorf auf, weil sie täglich auf der Strasse herumhingen. Die Gemeinde reagierte: Nach Rücksprache mit der Auffangstelle für Asylbewerber konnte man die Männer für ein Sackgeld anstellen. Die Tamilen freut es. «Wir arbeiten freiwillig. Das ist besser als Langeweile», sagen sie zu BLICK. Obwohl die Beschäftigungs-Therapie streng und ungewohnt sei.

«Schnee kannte ich nur aus dem Kühlschrank.»

Auf den Gletscherpisten in 3600 Metern Höhe spannen sie Sicherheitsnetze für die Wintersportler. «Es ist kalt», stellt Harrish fest. Er witzelt: «Schnee kannte ich nur aus dem Kühlschrank.» Robin bewundert mit grossen Augen die Skifahrer: «Wahnsinn. Das will ich lernen.» Ein Wunsch, der bald in Erfüllung gehen dürfte. «Er bekommt die Gelegenheit», verspricht Susanne Voide (45) von den Saastal Bergbahnen. Ihr ist es wichtig, «dass die Männer die Region kennenlernen».

In ihrer Mittagspause besichtigen die Tamilen deshalb den neuen Eispavillon. Die Welt mit den Skulpturen macht vor auf allem Vishnu Eindruck. Der ­gelernte Grafikdesigner und Netzwerk-Administrator hat ein Faible für Form und Farbe. Gleiches gilt für die Schweizer Küche: «Wir kochen nicht nur Curry, sondern regelmässig Raclette. Der Walliser Käse ist super.»

«Ich will in Saas-Fee bleiben und weiterhin helfen.»

Aktuell spannen die Flüchtlinge Netze gegen die Bodenerosion. Unter den Augen erfahrener Arbeiter sichern sie die Hänge an der neuen Spielbodenbahn, die am 23. Dezember aufgeht. Es herrscht Zeitdruck, bald könnte Schnee fallen. Nachdem die Netze gespannt sind, sät Robin Gras-Samen. Er ist konzentriert. Die Arbeit macht ihm Spass.

Chef René Furrer (23) findet nur lobende Worte: «Robin kommt bei jedem Wetter, ist immer pünktlich und kann richtig anpacken.» In Sri Lanka war er Maurer, absolvierte dann eine Ausbildung als Maschinenbau-zeichner. Sein grösster Wunsch: «Ich will in Saas-Fee bleiben und weiterhin helfen.»

Die Bergbahnen möchten Robin unbefristet fest anstellen, doch das geht nicht. Zuerst muss sein Asylgesuch gutgeheissen werden. Bis die Verfahren der jungen Tamilen abgeschlossen sind, bleibt ihnen nur die Hoffnung auf den Schnee.