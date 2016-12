2017 im Check :  So liegen die Feiertage im nächsten Jahr

Jedes Jahr, wenn der Jahreswechsel naht, stellt sich die Frage aller Fragen: Wie stehen die Feiertage nächstes Jahr? Hoffentlich kommen sie nicht auf Wochenenden zu liegen, da bringen sie nämlich nichts.

Für 2017 sieht es nicht schlecht aus: Von den sieben wichtigsten Feiertagen fallen fünf auf einen Wochentag.

Der 1. Januar ist zwar an einem Sonntag, der 2. Januar aber an einem Montag. Der Tag der Arbeit (1. Mai) ist ebenfalls ein Montag, Allerheiligen (1. November) ist ein Mittwoch.

Der Nationalfeiertag (1. August) fällt heuer auf einen Dienstag, Weihnachten (25. Dezember) und Stefanstag (26. Dezember) auf Montag und Dienstag. Zwei Wermutstropfen: Heiligabend und Silvester fallen auf Sonntag.

Auch die weniger verbreiteten Feiertage wie Fronleichnam (Donnerstag, 15. Juni) und Mariä Himmelfahrt (Dienstag, 15. August) liegen gut.

2018 wird das perfekte Feiertage-Jahr

Das nächste Jahr schliesst definitiv besser ab als das jetzige: 2016 kamen 2. Januar, 1. Mai, 25. und 31. Dezember auf ein Wochenende zu liegen.

Perfekt wird es aber 2018: Dann fällt jeder dieser Feiertage auf einen Wochentag.

Ferienplanung lohnt sich

Zurück zum nächsten Jahr. Mit der richtigen Planung lässt sich noch mehr aus den Feiertagen herausholen. Für die meisten Angestellten bieten sich vier Brückentage an: Auffahrt, Fronleichnam, 1. August und Mariä Himmelfahrt fallen auf einen Dienstag oder Donnerstag. Mit einem Ferientag lässt sich hier die Länge des Wochenendes verdoppeln.

Doch nicht für alle gelten dieselben Regeln. Auch bei den gesetzlichen Feiertagen herrscht Föderalismus. Nicht einmal Oster- und Pfingstmontag gelten in allen Gemeinden als Feiertag oder Ruhetag.

Am meisten Feiertage in Bellinzona

Andererseits feiern einzelne Gemeinden Heilige wie St. Antonius (Saas-Grund VS), St. Jakob (Samnaun GR) oder gedenken der Enthauptung von St. Johannes (Salgesch VS).

Richtig Feiertagsverwöhnte gibt es im Tessin: Für Angestellte der Kantonshauptstadt Bellinzona fallen satte 14 Feiertage unter die Woche: Nebst den üblichen Feiertagen gibt es dort den arbeitsfreien St.-Josefstag, den Tag von St. Peter und Paul und viele mehr.

Grosses Pech hingegen herrscht in vielen Freiburger und Solothurner Gemeinden. Arbeitsfreie Festtage in Dörfern wie Ulmiz FR, Schnottwil SO oder in Kerzers FR kann man an einer Hand abzählen: Neujahrstag, Karfreitag, Auffahrt, 1. August und Weihnachten. (pma)