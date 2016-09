18 Monate für rabiate Bardame :  Blutiger Streit um dieses Kleid

Der Streit entbrannte wegen eines Kleids. Für die portugiesische Näherin Matilda * (42) endete er auf der Notfallstation. Die brasilianische Bardame Leticia * (30) hatte ihr ein Whiskyglas ins Gesicht geschmettert.

Tatort war die Bar Don Miguel im Zürcher Kreis 4. Dort feierte Leticia in der Nacht auf den 7. September 2014 Verlobung. Im Lokal anwesend war auch Matilda. Als die glücklich Verlobte in ihr Blickfeld geriet, erstarrte die Portugiesin. Trug die Braut in spe etwa jenes Sommerkleid, das sie selbst geschneidert hatte und das ihr zwei Jahre zuvor in einer Bar geklaut worden war? Stoff, Schnittmuster, Farbe – alles stimmte.

Matilda fragt Leticia, woher sie das Kleid habe. Die antwortet, sie habe es selber in Brasi­lien gekauft. Die Näherin, ebenso wie die Barmaid nicht mehr ganz nüchtern, lässt sich nicht abwimmeln. Das Kleid sei in der Bar weggekommen, in der sie damals im Service gearbeitet habe, insistiert Matilda und kündigt an, Strafanzeige zu erstatten.

Plötzlich packt Leticia ein Whiskyglas und schlägt es Matilda ins Gesicht. Durch die Wucht zersplittert das Glas und fügt ihr mehrere blutige Schnitte im Gesicht und am Haaransatz zu.

«Sie hätte beinahe ihr linkes Auge verloren», fasste Staatsanwalt Adrian Kägi gestern vor dem Zürcher Obergericht zusammen. «Das war eine versuchte schwere Körperverletzung.» Bardame Leticia wollte zuerst einen Unfall geltend machen: Matilda sei ausgerutscht und dummerweise genau in das Glas gestürzt. Trotz dieser dummen Lüge kam die Brasilianerin vor Gericht mit ­einem blauen Auge davon. Die

18 Monate Knast wurden bedingt ausgesprochen. Dafür muss sie Matilda 5000 Franken Schadenersatz und Genugtuung zahlen. Viel Geld für ein Kleid, das seit dem Streit erst noch im Eimer ist.