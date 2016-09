In Boston fliegt nach 15 Jahren Grounding die Swissair immer noch

Vor fast 15 Jahren fand ein traumatisches Erlebnis für die Schweiz statt: Das Grounding der Swissair. Im öffentlichen Bewusstsein hallt der Konkurs des Schweizer Vorzeigeunternehmens bis heute nach. Doch die früher so populäre Fluggesellschaft ist noch nicht ganz tot: Ein neues Bild erweckt den Anschein, dass die Swissair in Boston ihren eigenen Untergang überleben konnte.

Hintergrund ist eine Entdeckung des Jungfreisinnigen Maurus Zeier am Boston Logan Airport: Auf der Anzeigetafel prangt das Logo von Swissair. Das Bild verbreitete er auf Twitter. Auch in der City of Boston, einer der ältesten amerikanischen Städte, scheint man also manchmal etwas Nostalgie nach der heilen Swissair-Welt zu verspüren. (pfc)