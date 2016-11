14 Bands und DJs :  13'000 Besucher an der Energy Star Night

Mit neuem Namen und neuer Aufmachung ist am Freitagabend im Zürcher Hallenstadion zum 14. Mal der Gratis-Event von Radio Energy Schweiz über die Bühne gegangen. Vor 13'000 Musikfans traten Weltstars wie Amy Macdonald und hiesige Talente an der Energy Star Night auf.

Erstmals sei auch ein Energy Music Award verliehen worden, teilten die Organisatoren in der Nacht auf Samstag mit. Gewinner ist der Solothurner Rapper Manillio.

Auf der neu gestalteten Bühne gaben sich 14 Bands und DJs die Ehre, unter ihnen Olly Murs aus Grossbritannien, der sein neues Album vorstellte, oder die DJs Remady & Manu-L, Martin Garrix und Felix Jaehn. Die schottische Sängerin Amy Macdonald gab in einer Weltpremiere ihr Lied «Down by the river» zum Besten.

Für den nach Angaben der Veranstalter grössten Indoor-Musikanlass der Schweiz gab es keine Tickets zu kaufen; sie wurden wie in den Vorjahren von den Energy-Radiostationen sowie deren Partner vergeben. (SDA)