Schreiner Sven R. (34) soll hinter den 7 Bränden stecken :  Ist er der Feuerteufel von Sargans?

Am 12. August postete Schreiner Sven R.* (34) aus Sargans SG die Bilder seiner brennenden Schreinerei auf dem Firmen-Facebook-Konto. Er schrieb geschockt: «So das ist Geschichte is zwar unser baby aber wir lassen uns nicht runter machen wir machen wieder weiter.»

Eine Brandserie begann

Mit der Schreinerei ging es nicht weiter – dafür mit dem Feuer. Schon am 26. August brannte es wieder. Ein Auto auf dem Industrieareal, auf dem die abgefackelte Schreinerei stand, ging in Flammen auf. Auch die Scheune nebenan fing Feuer. Sven R. hatte sie einem Russen untervermietet, der fast nichts darin gelagert hatte.

Am 2. November brannte es erneut in Sargans. Nun war es der Neubau eines Restaurants. Drei Tage später wurde eine Scheune wenige Hundert Meter von der Schreinerei entfernt zum Opfer der Flammen. Am 8. November ging die nächste Holzhütte an der Rheinstrasse in Rauch auf. Am 26. November traf es wiederum eine Scheune. Die mysteriöse Brandserie raubte den Bewohnern den Schlaf.

Zauberer Karlheinz Rinner verliert alles

Der letzte Brand wurde in der Nacht auf Samstag verzeichnet. Der Schuppen von Zauberer Karlheinz Rinner (54), der ebenfalls an der Rheinstrasse liegt, ist betroffen. Dort lagerten Requisiten für seine Show. «Vieles ist schon vom Löschwasser am 8. November kaputtgegangen», sagte er gestern zu BLICK. Beim Brand vom Wochenende wurde nun alles zerstört. «Ich habe alles verloren», sagt Rinner.

Am Samstag klickten nun bei Schreiner Sven R. die Handschellen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, wurde er am Brandplatz beobachtet. Gestern hat die Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.