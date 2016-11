Schock in Toggenburger Küche :  Soda-Flasche zerspringt in tausend Teile

BLICK-Leserin Stefanie aus dem Toggenburg ist geschockt. Sie wollte am Wochenende mit ihrer Sodastream-Anlage Wasser aufsprudeln. «Auf einmal gab es einen lauten Knall!», erzählt die werdende Mutter empört. Als sie den stählernen Flaschenhalter öffnete, spritzte das Wasser in alle Richtungen. Die Sodaflasche zerbrach in tausend Scherben.

«Die Glassplitter wurden in der ganzen Küche zerstreut, die Wand rundherum war total nass!», stellt Stefanie fest. Der Knall sei so laut gewesen, dass der Hund wie nach einem Blitzeinschlag davonrannte. Das Ganze gehe gar nicht und sei sehr gefährlich für Kinder.

Knall wegen Haarriss

Kaputte Sodastream-Flaschen: Das ist nicht neu. Vor Monaten berichtete der «Kassensturz» über ähnliche Fälle. Das Soda-Unternehmen vermutete damals, dass die Flaschen zu heiss in der Spülmaschine gereinigt wurden. «Bei uns war das nicht so, wir waschen die Flasche immer von Hand», präzisiert die BLICK-Leserin.

Der Hersteller bedauert den Vorfall und ist froh, dass niemand zu Schaden kam. «Da die Karaffen aus Glas sind, kann es vorkommen, dass sie einen Haarriss aufweisen und dem Druck nicht mehr standhalten», heisst es auf Anfrage von BLICK.

Zudem gibt es für die BLICK-Leserin eine gute Nachricht: «Selbstverständlich erhält die Konsumentin einen kostenlosen Ersatz des Gerätes.» (pma)