SBB atmen auf :  Züge schaffen 200 km/h im Gotthard

Am 11. Dezember ist es so weit: Ab dann fahren die Züge in Richtung Süden fahrplanmässig durch den neuen Gotthard-Basistunnel. Dank der Abkürzung durch den Tunnel und einem Tempo von 200 km/h sind die Personenzüge rund eine halbe Stunde schneller im Tessin.

So versprachen es die SBB stets. Anfang September kamen aber Zweifel auf. Die «NZZ am Sonntag» schrieb, dass die Züge nur 160 bis 180 km/h schaffen würden. Das sagten SBB-Verantwortliche gegenüber der Zeitung.

Luft bremst Züge im Tunnel

Das Problem: Die Ingenieure hätten ein physikalisches Phänomen unterschätzt. In Tunnel schieben Züge Luft vor sich her, die sie abbremst. Im neuen Gotthard-Tunnel sei das Problem besonders gravierend, denn aus Kostengründen wurde er fast zehn Prozent enger gebaut als beispielsweise der Lötschbergtunnel. Auch gibt es keine Druckausgleichsstollen, über die die Luft entweichen könnte.

Die sogenannte Luftsäule muss im Gotthard von den Zügen also über die ganzen 57 Kilometer bewegt werden, was sehr viel Energie kostet. Verschlimmert wird das Problem durch die Güterzüge, die langsamer durch den Tunnel fahren als die Personen-Schnellzüge. Fährt ein langsamer Güterzug vor einem Schnellzug durch den Tunnel, bremst er das Luftpaket, in dem sich der Schnellzug bewegt, zusätzlich ab.

Hatten die SBB einfach Glück?

Aus diesen Gründen war es Anfang September unklar, ob die SBB den Fahrplan einhalten können. «Wenn ja, haben wir Glück gehabt», sagte damals ein SBB-Insider zur «NZZ am Sonntag».

Nun sieht es so aus, als hätten die SBB tatsächlich Glück gehabt. Denn sie schreiben heute in einer Medienmitteilung: «Der Probebetrieb hat gezeigt, dass das Angebot 2017 im Güter- und Personenverkehr fahrplanmässig umgesetzt werden kann.»

Heute grosser Testtag

Seit Mitte Oktober testen die SBB jeweils donnerstags und freitags den Betrieb mit 16 Personen- und 90 Güterzügen. Fazit: «Die Personenzüge erreichen die derzeit geplante Geschwindigkeit von 200 km/h, und Güterzüge können mit 100 km/h verkehren.»

Ein grosser Test findet zudem heute statt. Von morgens 5.46 Uhr bis Mitternacht verkehrten 40 Güterzüge und 48 Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel. Die Passagiere haben allerdings wenig davon. Denn um den Fahrplan einzuhalten, müssen die Züge 20 Minuten vor oder nach dem Tunnel warten. (sas)