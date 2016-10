Rasur-Rekord in Engelberg :  Gleich ist der Bart ab!

Andi Trütsch (46) aus Unteriberg SZ hat Barthaare wie Drahtseile. «Alles natürlich», sagt der Bauer zu BLICK. Spezielle Pflegeprodukte verwende er nicht. Und so gewann Trütsch auch ohne Bart-Doping am Wochenende zum dritten Mal die Bartabhauete in Engelberg OW.

Bei dieser Veranstaltung lassen sich Männer vor Publikum rasieren. Das Gewicht der Haare entscheidet über Sieg oder Niederlage. Mit seinen 22,31 Gramm Barthaar deklassierte Trütsch die 55 Konkurrenten. «Klar bin ich stolz», sagt der Sieger, der als Prämie ein Kalb mit nach Hause nehmen kann. Doch es gehe ihm nicht nur ums Gewinnen. Auch das Fest sei wichtig. Und so bereitet sich Andi Trütsch schon jetzt auf die 8. Abhauete 2017 vor. Ein Jahr lang rasiert sich der Champion nicht.

Auch Daniel Häcki (44), Mitglied des Organisationskomitees, wünscht sich weitere spannende Wettkämpfe. Er verrät sein Geheimrezept: «Täglich etwas Honig auf die Backen und eine Portion Hühnermist in den Mund.» Darauf schwörten viele Engelberger. Doch Häcki warnt: «Diesen Tipp sollte man mit Vorsicht geniessen.»