Publireportage :  Weltklasse-Springreiten und Show mit Oesch’s die Dritten sowie Oropax

Das gab es so noch nie: Am Mercedes-Benz CSI, dem in der Schweiz einzigen sowie weltweit höchstdotierten und bestbesetzten Weltcupturnier, stehen gleich drei Schweizer Top-Reiter im Rampenlicht. Steve Guerdat als Sieger des Weltcupfinals, Pius Schwizer als Titelverteidiger der Mercedes-Benz Classic 2016 und Martin Fuchs als erfolgreichster Reiter des Vorjahresturniers. Zusammen mit weiteren Schweizer Elitereitern und unseren Nachwuchshoffnungen treten sie gegen die versammelte Weltelite an. Auf dem Programm stehen an den drei Tagen sportlich höchststehende Prüfungen genauso wie Springen, bei denen die Unterhaltung im Vordergrund steht.

Tiere, Oesch’s die Dritten und Oropax

Pferde, Kühe, Esel, Ponys, Ziegen, Schafe, Hunde und Enten: Zusammen mit Oesch’s die Dritten und dem Comedy-Duo Oropax sind sie die Stars der täglichen Show „Tierisch gut“. Für einmal sind es nicht exotische Tiere, die ihre Künste zeigen, sondern Tiere, die auf unseren Bauernhöfen anzutreffen sind. Dazu passt mitreissende Schweizer Volksmusik von den vielfach ausgezeichneten Oesch’s die Dritten. Durch die Show führt, ganz in seiner typischen Art, das Comedy-Duo Oropax.

Erlebniswelt für alle

Die CSI-Expo mit Verkaufsständen aller Art und kulinarischen Genüssen ist Teil der Ferienmesse FESPO. Sie bietet Ponyreiten, Stars aus nächster Nähe beim Abreiteplatz, diverse Vorführungen im Felix Bühler Paddock und noch viel mehr. Der Mercedes-Benz CSI ist eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Die besten Springreiter der Welt, Oesch’s die Dritten, das Comedy-Duo Oropas und wir freuen uns über Ihren Besuch!