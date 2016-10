Publireportage :  Pampers Windelinnovation testen und Familien-wochenende gewinnen

Pampers ist davon überzeugt, dass Babys für eine gesunde und glückliche Entwicklung vor allem Liebe, Schlaf und Spiel brauchen. Deshalb wurde der bewährte Windel-Klassiker, die Pampers Baby-Dry, mit der grössten Windelinnovation seit Jahren ausgestattet. Die neuen, einzigartigen drei absorbierenden Kanäle nehmen Feuchtigkeit schnell und zuverlässig auf und helfen, diese gleichmässig zu verteilen.

Die neue Pampers Baby-Dry Windel sorgt dadurch für bis zu 12 Stunden Trockenheit und damit für überraschte Mamas und Papas am Wickeltisch, die sich fragen «Wo ist denn das Pipi hin?». Denn ein schöner Tag voller Liebe, Spiel und neuen Überraschungen beginnt mit einer guten Nacht. Erholsamer Schlaf macht Babys nicht nur fröhlicher, sondern ist auch wichtig für die Gehirnentwicklung. Mit dem ersten Lebensjahr hat das Gehirn eines Babys bereits 75 Prozent seiner Grösse im Erwachsenenalter erreicht und damit sind die ersten Lebensmonate entscheidend für dessen Entwicklung.

Auch die Papas kennen sich aus

Die verbesserten Micro Pearls in der Baby-Dry Windel sorgen dafür, dass die Flüssigkeit im Vergleich zum Vorgängerprodukt schneller aufgenommen und eingeschlossen wird. Durch die neue Technologie sitzt die Windel besser und hängt weniger durch – für einen kleinen Entdecker, der sich frei bewegen kann. Wie viel Forschung und spannende Innovationen in der Pampers Windel stecken, davon möchte Pampers nicht nur Mütter, sondern auch Väter überzeugen. Denn, so zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Pampers Väter-Umfrage: Auch Papas stehen längst regelmässig am Wickeltisch.

Pampers Baby-Dry testen und Familienwochenende gewinnen

Pampers verlost zusammen mit dem Waldhotel National in Arosa einen Wochenvorrat der neuen Pampers Baby-Dry (Grösse 4) und ein exklusives Familienwochenende für vier Personen im Wert von CHF 2'000: Schicken Sie dazu ein Foto von Ihrem persönlichen, überraschenden Moment mit Ihrem Kind an pampersverlosung@richterich-partner.ch.