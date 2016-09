Publireportage :  Mit Oman Air sechs Mal wöchentlich nonstop von Zürich nach Muskat fliegen

Mit Oman Air nach Thailand, Malaysia, Tansania, Nepal, Sri Lanka oder auf die Philippinen und in den Oman zu fliegen, ist ab dem 2. November noch öfter möglich. Die Fluggesellschaft des Sultanats Oman erhöht die Frequenz von fünf auf sechs Flüge pro Woche und bringt Passagiere mit dem neuen Boeing Dreamliner auch am Mittwoch (nebst Mo, Di, Fr, Sa und So) nonstop aus der Schweiz nach Muskat mit direkten Anschlussflügen an exotische Feriendestinationen.

Eine frühe Buchung zahl sich aus! Auf Flügen, die zwischen dem 6. und 20. September 2016 gebucht werden, profitieren Passagiere von attraktiven Preisen. Und dies für Abflüge bis zum 29. Juni 2017 - der Ferienplanung fürs kommende Jahr steht also nichts mehr im Wege! Wer sein Ticket bis am 20. September bucht, der reist zum Beispiel ab 503 Franken in der Economy Klasse (Business Klasse ab 1’983 Franken) nach Bangkok, ab 513 Franken in der Economy Klasse (Business Klasse ab 2’173 Franken) nach Manila und ab 521 Franken in der Economy Klasse (Business Klasse ab 2'281 Franken) nach Muskat. Der Promotions-Preis ist ab zwei Personen bis zu einer Gruppe von neun Personen, welche gleichzeitig reisen, gültig (Preise nach Verfügbarkeit).

Und wer ohne Kosten nach Muskat im Oman reisen möchte, der macht am besten gleich beim Wettbewerb mit! Oman Air verlost zwei Tickets in der Economy Class (Flugdaten nach Verfügbarkeit).

