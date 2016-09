Publireportage :  Häufigen Harndrang? Blase unter Druck?

Über Prostatabeschwerden reden Vertreter des „starken Geschlechts“ nicht gerne. Das Thema ist immer noch tabu, obwohl rund die Hälfte der über 40-jährigen Männer von Beschwerden der unteren Harnwege in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt ist. Ursache ist in den meisten Fällen eine gutartige Vergrösserung der Prostata (benigne Prostatahyperplasie - BPH). In der Folge leiden die Betroffenen unter erhöhter Frequenz beim Wasserlassen, häufigem Harndrang – insbesondere nachts, Startschwierigkeiten (Anlaufhemmung), Strahlunterbrechung, Harnnachträufeln oder einer unvollständigen Entleerung der Blase wegen schwachem Harnstrahl. GRANUFINK Prosta forte richtet sich von der Wirkstoffzusammensetzung her spezifisch an Männer mit Prostatahyperplasie und überaktiver Blase. Zur Behandlung von Beschwerden beim Wasserlassen hat sich der Extrakt aus dem speziell gezüchteten Uromedic Kürbis als besonders wirksam erwiesen. Jede Kapsel GRANUFINKProsta forte enthält 500 mg dieser Substanz, kombiniert mit einer hohen Konzentration an Harndrang regulierenden Delta-7-Pflanzensterolen. Diese Zusammensetzung hat einen normalisierenden Einfluss auf das gesamte Blasen-Prostata-System. Bei einer regelmässigen Einnahme zeigt sich eine deutliche Verringerung von Symptomen wie häufigem Harndrang, Restharngefühl, vermehrtem nächtlichen Wasserlassen etc. Patienten bestätigten bereits nach 4-wöchiger Einnahme die spürbare Verbesserung ihrer Lebensqualität. GRANUFINK Prosta forte sollte nur nach ärztlichem Ausschluss schwerer Erkrankungen angewendet werden. Es ist in Packungen à 40 und 80 Kapseln in Apotheken und Drogerien erhältlich.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

