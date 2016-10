Publireportage :  Energy Red Session: DNCE

Die für verrückte Styles und bestgelaunte Performances bekannte Band DNCE kommt am 31. Oktober 2016 erstmals in die Schweiz. An der Energy Red Session präsentieren DNCE exklusiv und in intimem Rahmen im Zürcher Kaufleuten ihr gleichnamiges Debüt-Album und ihren internationalen Superhit «Cake By The Ocean».

Datum: Montag, 31. Oktober 2016

Ort: Kaufleuten, Zürich

Türöffnung: 19.00 Uhr

Beginn: 20.30 Uhr (Dauer ca. 45 Min.)

DNCE.

Die Band DNCE, die im Sommer 2015 gegründet wurde und zu der neben Joe Jonas auch die Gitarristin JinJoo, der Bassist und Keyboarder Cole Whittle und der Schlagzeuger Jack Lawless gehören, basiert auf einer simplen Idee: Joe Jonas, der als Teil der Jonas Brothers weltbekannt wurde, wollte eine Gruppe zusammenbringen, die unkonventionellen, ausgelassenen Pop-Sound macht und sich dabei von melodieverliebten R&B-Ikonen wie Earth, Wind & Fire oder Hall & Oates inspirieren lässt. Mit «Cake By The Ocean» landete DNCE einen internationalen Superhit und ihre neue Single «Body Moves» liefert einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Debüt-Album «DNCE», das am 18. November 2016 erscheint.

Erlebe die amerikanische Pop-Band live an der Energy Red Session und gewinne jetzt Tickets! Get tickets, get in, get red!

Tickets nur gewinnen.

Höre Radio Energy.

Sende «RED» per SMS an 9099 (Fr. -.80/SMS).

Registriere dich unter energy.ch am Wettbewerb.