Publireportage :  ANDREA BOCELLI Cinema World Tour

Andrea Bocelli, Tenor, Liedschreiber und Produzent wird am 15. Jänner 2017 das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme im Hallenstadion begeistern. Das Hallenstadion Zürich ist die grösste multifunktionale Arena in der Schweiz und bietet sich hiermit perfekt für das exklusive Konzert von Andrea Bocelli an. Der beliebteste Tenor wird Ihnen an diesem Abend den Atem rauben.

Bocelli gilt als einer der meist gefragten klassischen Sänger auf dem Tonträgermarkt. Mit mehr als 80 Millionen verkauften Alben weltweit ist er der erfolgreichste klassische Solokünstler aller Zeiten. Zu seinen Fans zählen bekannte Persönlichkeiten wie Sängerin Céline Dion oder Papst Franziskus, die vom Timbre seiner Stimme berührt sind und Andrea Bocelli als Ausnahmekünstler bezeichnen. Celine Dion erklärte: «Wenn Gott eine Stimme hätte, wäre es die Stimme von Andrea Bocelli». Zahlreiche Auszeichnungen – unter anderem den World Music Award 2010 für Bester klassischer Interpret - kann Andrea Bocelli sein eigen nennen.

In seiner musikalischen Karriere hat der vielseitige Tenor nicht nur im Genre der klassischen Musik fulminante Erfolge gefeiert. Mit seinen gefühlvollen Interpretationen überzeugte er seine Zuhörer immer wieder aufs Neue und seine veröffentlichten Alben waren weltweit über Monate in den Top-Platzierungen der Charts zu finden. Bocelli berührt die Menschen eben auf eine ganz wundervolle Art und Weise und somit dürfen Sie sich bereits jetzt schon auf einen unvergesslichen, aufregenden Konzertabend freuen!

