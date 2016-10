Psychiater Ralph Aschwanden zum Schock-Fall von Zürich :  Inzest zerstört die Sexualität

Die Übergriffe geschehen meistens am Mittwoch. Dann sind die Eltern in der Kirche. Der damals 14-jährige P. W.* holt seinen vier Jahre jüngeren Bruder zu sich ins Zimmer, zieht ihn aus und missbraucht ihn. Erst als 16-Jähriger getraut sich das Opfer, über sein Martyrium zu reden.

Gestern verurteilte das Bezirksgericht Zürich P. W. zu 20 Monaten Gefängnis. Bedingt. Statt in den Knast muss er zwei Jahre in einem betreuten Wohnsetting leben und eine Therapie machen. Zu den Taten sagt er: «Ich habe keine Erklärung für das, was passiert ist.»

Der forensische Psychiater Ralph Aschwanden (45) glaubt dem Täter, der einen IQ von bloss 78 hat: «Sexuelle Taten sind bei unreifen Persönlichkeitsentwicklungen wie der von P. W. oft vorübergehende Störungen und können wieder verschwinden.» Dafür spreche auch, dass es P. W. offenbar nicht primär um Sex ging, sondern um Macht. Auf keinen Fall dürfe man die Taten jedoch verharmlosen. «Was für das junge, vorpubertäre Opfer Doktor­spiele sind», sagt Aschwanden, «sind für den älteren, spätpubertären Täter sexuelle Übergriffe zur eigenen Befriedigung.»

Laut dem Forensiker ist Inzest in der Schweiz nicht so selten: «Die Dunkelziffer ist gross.»

Zwischen dem fünften und 14. Lebensjahr entwickelten Kinder ihr Schamgefühl und ihre Intimität. «Ein Missbrauch stört diese Entwicklung schwer.» Besonders das schützende Schamgefühl sei für die spätere Beziehungsfähigkeit zentral. Wird es nicht richtig aus­gebildet oder sozusagen wegtrainiert, bekommt der Betroffene später Probleme mit der Sexualität.

«Solche Opfer sind oft sexuell verwahrlost, beziehungsunfähig und führen ein suchtartiges und risikoreicheres Sexualleben», sagt der Psychiater. «Sex mit Gefühlen in einer Beziehung kennen Sie nicht und misstrauen ihm aus Angst vor Verletzungen.» Auch sei die Gefahr gross, dass Opfer später selbst Sexualstraftäter werden.

* Name von der Redaktion geändert