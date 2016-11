Zwei Fehler auf einem Stimmzettel :  Zuger entscheiden über «Entlassungsprogramm»

Der Kanton Zug muss sparen. Als wollte der Kanton die Dringlichkeit des Sparpakets untermauern, hat er auf dem Abstimmungszettel bereits damit angefangen und die beiden Buchstaben B und E gespart: Anstelle von «Rahmenbeschluss» steht dort das Wort «Rahmenschluss». Zudem ist vom «Entlassungsprogramm» anstatt vom «Entlastungsprogramm» die Rede.

Demokratie ist... über Entlassungen einen Rahmenschluss fällen. #KantonZug https://t.co/ydcbcuDEDy — Flo(h)rian Mauchle (@FlohEinstein) 2013-07-22 14:22:09.0

Entdeckt hat die Fehler der Zuger Piratenpolitiker Florian Mauchle. Doch wie konnte das passieren?

Der zuständige Finanzdirektor Heinz Tännler klärt in der «Zuger Zeitung» auf: Ein Mitarbeiter der Druckerei habe die bereits abgesegnete und mehrfach kontrollierte Vorlage von Hand abgetippt, anstatt das Dokument digital zu konvertieren. «Bei diesem Vorgang ist der Fehler passiert», so Tännler.

Regierung übernimmt die Verantwortung

Nach der Panne in der Druckerei versagte auch das Mehr-Augen-Prinzip: Vier kantonale Angestellte übersahen die Fehler bei der finalen Kontrolle. «Wo viel gearbeitet wird, geschehen Fehler», sagt der Finanzdirektor. Er will mit dieser Aussage aber nichts entschuldigen: «Die Panne ist eine Katastrophe und hätte nicht passieren dürfen.»

Zumal die falsche Formulierung den Gegnern des Sparpakets in die Hände spielen könnte. Von einem Entlassungsprogramm könne aber nicht die Rede sein, hält Tännler fest. «Es wird zu keinen Entlassungen kommen», betont er.

Nicht die erste Panne in Zug

Die Abstimmung wird denn auch nicht verschoben. An einer ausserordentlichen Sitzung am Montag hat der Regierungsrat stattdessen entschieden, sämtliche 76'500 Zuger Stimmberechtigten per Brief zu informieren.

Es ist nicht die erste Panne, die der Zuger Regierung beim Versand von Abstimmungs- und Wahldokumenten unterlaufen ist. Bei den Regierungsratswahlen im Jahr 2014 mussten fast zehn Prozent der Stimmzettel für ungültig erklärt werden – wegen missverständlicher Unterlagen.

Auch in Graubünden lief es schief

Doch Zug kann sich trösten: Auch andernorts kommt es immer wieder zu Abstimmungspannen: So gingen in der Gemeinde Domat/Ems in Graubünden die Unterlagen zur eidgenössischen Vorlage vergessen. Dort erhalten alle Stimmberechtigten bis Ende Woche die Botschaft und Stimmzettel für die Atomausstiegs-Initiative der Grünen nachgeliefert.

Und wir als Journalisten wissen natürlich nur all zu gut, wie schnell ein Verschreiber passiert ist. (sf)